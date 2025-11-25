В России подешевел кроссовер Tenet T7

Кроссовер Tenet T7 подешевел в России на 50 тысяч рублей

Кроссовер Tenet T7 калужской сборки стал доступнее, сообщает портал «Автоновости дня».

«Кроссовер Tenet T7, являющийся локализованной версией китайского Chery Tiggo 7L, доступен в переднеприводных и полноприводных исполнениях. На момент возвращения скидок в списке комплектаций остались две версии с передним приводом — Active 2WD и Prime 2WD, а также два варианта с полным приводом — Active 4WD и Prime 4WD. Все они предлагаются с прямой скидкой в размере 50 000 рублей», — сообщает портал.

Цены на автомобиль начинаются от 2,63 млн рублей с учетом скидки.

До этого стало известно, что Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6.

Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом». После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи новых автомобилей в России поставили рекорд года.