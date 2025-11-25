На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России подешевел кроссовер Tenet T7

Кроссовер Tenet T7 подешевел в России на 50 тысяч рублей
true
true
true
close
Tenet

Кроссовер Tenet T7 калужской сборки стал доступнее, сообщает портал «Автоновости дня».

«Кроссовер Tenet T7, являющийся локализованной версией китайского Chery Tiggo 7L, доступен в переднеприводных и полноприводных исполнениях. На момент возвращения скидок в списке комплектаций остались две версии с передним приводом — Active 2WD и Prime 2WD, а также два варианта с полным приводом — Active 4WD и Prime 4WD. Все они предлагаются с прямой скидкой в размере 50 000 рублей», — сообщает портал.

Цены на автомобиль начинаются от 2,63 млн рублей с учетом скидки.

До этого стало известно, что Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6.

Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом». После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи новых автомобилей в России поставили рекорд года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами