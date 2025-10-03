На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продажи автомобилей в сентябре поставили рекорд года

В России за сентябрь продано 123 тыс. автомобилей, что стало рекордом года
Евгений Одиноков/РИА Новости

В России в сентябре продано 122,7 тыс. новых легковых автомобилей, это рекордный месячный показатель 2025 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«До этого рекордный результат был зафиксирован в августе – 122,2 тыс. единиц. Таким образом, российский авторынок уже третий месяц подряд ставит рекорды и превышает отметку в 120 тыс. штук», — отмечается в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года продажи новых автомобилей в России снизились на 18,7%, в сентябре 2024-го они составляли 150,9 тыс. автомобилей. За 9 месяцев 2025 года в России реализовано 895,9 тыс. машин, что более чем на 22% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

До этого были названы автомобили, которые чаще всего разбиваются в «тотал».

Ранее в России внезапно подорожал кроссовер «Москвич 3».

