Продажи автомобилей в сентябре поставили рекорд года

В России за сентябрь продано 123 тыс. автомобилей, что стало рекордом года

В России в сентябре продано 122,7 тыс. новых легковых автомобилей, это рекордный месячный показатель 2025 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«До этого рекордный результат был зафиксирован в августе – 122,2 тыс. единиц. Таким образом, российский авторынок уже третий месяц подряд ставит рекорды и превышает отметку в 120 тыс. штук», — отмечается в сообщении.

При этом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года продажи новых автомобилей в России снизились на 18,7%, в сентябре 2024-го они составляли 150,9 тыс. автомобилей. За 9 месяцев 2025 года в России реализовано 895,9 тыс. машин, что более чем на 22% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

