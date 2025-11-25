На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты рассказали, какие суммы автокредитов самые востребованные у россиян

«Выберу.ру»: россияне чаще всего берут автокредиты на сумму 500–800 тыс. рублей
Нина Зотина/РИА Новости

К октябрю 2025 года большинство заявок на автокредит в России были на суммы от 500 до 800 тысяч рублей. Их доля составляет примерно 45%. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщили эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Аналитики отметили, что заявки на суммы до 1,5 млн рублей составляют около 35%, а доля заявок свыше 5 млн рублей оказалась примерно 2%. По их словам, такой портрет демонстрирует осторожный подход покупателей, большинство из которых отдают предпочтение умеренным суммам, стараясь не перегружать бюджет.

Кроме того, в октябре 2025-го спрос на автокредиты стал на 22% меньше, чем в январе. Специалисты объяснили, что это связано с общим сжатием спроса на фоне ценовой волатильности, изменениями в утильсборе и сезонными факторами.

Основной долей аудитории в этом году стали пользователи в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. Помимо этого, значительно укрепилась доля пользователей от 45 до 54 лет, а интерес заемщиков от 18 до 24 лет снижается. Аналитики также добавили, что автокредиты более популярны среди мужчин — 59% от всех заявок.

В октябре агентство «Автостат» сообщало, что в России выдача автокредитов за год сократилась на 12%. При этом займы для автомобилей с пробегом выросли на 15% в штуках по сравнению с августом, но упали на 35% относительно сентября 2024 года.

Ранее юрист рассказала, как обезопасить себя при покупке машины у пенсионеров.

