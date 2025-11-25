Юрист рассказала, как обезопасить себя при покупке машины у пенсионеров

При покупке автомобиля у пожилого человека важно активно взаимодействовать с ним и задавать как можно больше уточняющих вопросов, например, о причинах продажи машины и ее предыдущих владельцах, чтобы обезопасить себя. Об этом «Москве 24» заявила юрист Алла Георгиева.

По ее словам, это поможет лучше можно понять истинные мотивы продажи. Кроме того, можно связаться с родственниками пенсионера и сообщить им о планируемой сделке для снижения рисков.

«В будущем, по аналогии со сделками с недвижимостью, вероятно, станет стандартной практикой привлекать эксперта, который сможет официально зафиксировать, что пожилой продавец полностью осознает предмет сделки и ее последствия. Это может стать сдерживающим фактором», — отметила Георгиева.

23 ноября стало известно, что схема с обманутыми пенсионерками, которые возвращают себе после продажи квартиры, при этом оставляя у себя деньги, распространилась на авторынок. Как сообщил Telegram-канал Baza, теперь «бабушки-мошенницы» отбирают у россиян поддержанные машины, которые были куплены у них.

Ранее экономист предупредил о рисках, связанных с «бабушкиными схемами» по продаже жилья.