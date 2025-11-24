На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство поддержало проект об использовании таксистами личных автомобилей

РБК: кабмин поддержал квоты для личных нелокализованных машин таксистов
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российское правительство поддержало законопроект, позволяющий водителям такси использовать личные автомобили, не соответствующие требованиям локализации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Документом предлагается ввести ежегодную квоту для самозанятых водителей до 1 января 2033 года в 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси, если транспортное средство принадлежит им не менее полугода.

Один из источников издания объяснил, что цель законопроекта — обеспечение поэтапного и сбалансированного перехода к требованиям локализации.

По данным РБК, проект был поддержан с замечанием о необходимости прописать критерии установления квот и уточнить понятия «региональная квота» и «нераспределенный объем квот».

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно опросу «РОМИР», лишь 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона.

Ранее в России предрекли уход из такси миллионов подрабатывающих водителей.

