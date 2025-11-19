На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько таксистов готовы пересесть на отечественные автомобили

«Ромир»: 42% водителей такси не планируют менять авто из-за закона о локализации
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России лишь 5% водителей собираются менять машину после вступления в силу закона о локализации такси в марте 2026 года. Это следует из результатов опроса, проведенного «Ромиром», с результатами которого ознакомился «Коммерсантъ».

Отмечается, что почти половина водителей (42%) собираются продолжить работать на своих машинах, а 24% намерены использовать транспортное средство автопарка. Остальные, как уточняется, перейдут в серую зону или вовсе уйдут из отрасли.

В ходе опроса также стало известно, что многие таксисты ошибочно причисляют свой автомобиль к списку локализованных или уверены, что новый закон коснется только таксопарков, а не самозанятых. Однако это не так. Исследование показало, что больше половины респондентов считают машины в такси локализованными, в то время как в первичный список Минпромторга входит только каждая пятая машина из тех, что используется в такси.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт между автопроизводителем и государством), заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah.

Эти правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Однако для ряда регионов РФ, например, Калининграда, срок отложен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили об изменениях на рынке такси в 2026 году.

