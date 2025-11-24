«Ночной погром»: в Москве неизвестные разбили стекла у 10 машин на парковке

В Москве неизвестные злоумышленники разбили стекла у 10 припаркованных автомобилей, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Ночной погром на Челябинской улице - разбиты стекла у более чем 10 припаркованных автомобилей. Ждем записи с камер и картинное раскаяние задержанных луддитов», — отмечается в публикации.

Челябинская улица расположена на востоке Москвы в районе Южное Измайлово. На кадрах с места происшествия видно, что от действий злоумышленников пострадал, в частности, кроссовер Chery темно-серого цвета. У него полностью выбито боковое стекло на водительской двери, а лобовое стекло покрылось трещинами. Тротуар рядом с припаркованными машинами засыпан осколками.

