«Выкинули на мороз»: у зоозащитника в Уфе украли «Ниву» с краснокнижной совой

В Уфе у зоозащитника угнали Ниву с краснокнижной совой и выбросили ее на мороз
Marianne Pfeil/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе у местного зоозащитника украли автомобиль «Нива» с краснокнижной совой в коробке и выбросили птицу на мороз, она не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Директор «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников рассказал (тут и далее), что купил легковушку за 150к у женщины. Договорился с ней, что будет платить частями и закроет сумму до конца года», — отмечается в публикации.

Несмотря на договоренность, автомобиль исчез ночью: выяснилось, что его вывезла на эвакуаторе бывшая владелица. Птицу впоследствии выбросили на мороз, выжить ей не удалось. Зоозащитник в это время занимался написанием заявления в полицию по факту исчезновения машины.

