Массовое ДТП с двумя BMW произошло в Москве, пострадали двое

В Москве произошла массовая авария с участием двух BMW, пострадали двое
На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей BMW и одного Hyundai. Об этом сообщает «Рен-ТВ» в своем Telegram-канале.

«Две BMW и Hyundai столкнулись в Москве на проспекте Вернадского. По данным источника Рен-ТВ, пострадали два человека — мужчина и ребёнок. Подробности аварии выясняются», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что у кроссовера BMW разбита передняя часть, включая бампер и фары. Седан BMW от удара вылетел на тротуар и врезался в столб. На проезжей часть также стоит серебристый Hyundai Santa Fe с включенной аварийной сигнализацией.

До этого в Томской области реанимобиль сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Пострадавшую госпитализировала другая бригада скорой помощи.

Ранее на парковке в Москве нашли предмет, похожий на мину-лепесток.

