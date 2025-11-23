Власти предостерегли москвичей от поездок на автомобилях из-за ледяного дождя

В ночь на понедельник, 24 ноября в Москве ожидается ледяной дождь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Рекомендуем завтра для поездок использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, сегодня с 23:00 до завтрашнего утра в Москве местами ожидаются мокрый снег, ледяной дождь. Возможно образование гололедицы», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе порекомендовали автомобилистам избегать за рулем резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

До этого на проспекте Вернадского в Москве произошло столкновение трех автомобилей — двух BMW и Hyundai. В аварии получили травмы мужчина и ребенок. Один из автомобилей, участвовавших в аварии, вылетел с проезжей части.

Ранее в Сибири машина реанимации сбила женщину на зебре.