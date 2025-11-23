На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скорая помощь сбила пожилую россиянку на зебре

В Томской области реанимобиль сбил на зебре пожилую женщину
В Северске Томской области реанимобиль сбил пожилую женщину, которая переходила улицу по зебре. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи, под управлением 54-летнего водителя, двигался с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 73-летнюю женщину- пешехода», — отмечается в сообщении.

ДТП произошло в Северске на Коммунистическом проспекте. Реанимобиль в момент ДТП вез в больницу пациента. Пострадавшую при наезде пенсионерку госпитализировали врачи другой бригады скорой помощи, вызванной на место происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее в Новосибирске автомобиль влетел в вестибюль метро.

