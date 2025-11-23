На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предмет, похожий на мину-лепесток, нашли на парковке в Москве

МК: в Москве на стоянке найден предмет, похожий на мину-лепесток, вызваны саперы
На автостоянке на юге Москвы обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Нечто похожее на мину-лепесток нашли прохожие на стоянке на бульваре Адмирала Ушакова. Саперы разбираются», — отмечается в публикации.

На фото с места происшествия виден небольшой предмет, лежащий на асфальте. Рядом с ним размещен автомобильный знак аварийной остановки.

До этого в Новосибирске автомобиль протаранил двери наземного вестибюля метро и скатился вниз по лестнице. В момент ДТП из метро на улицу вышли двое пассажиров и едва не попали под колеса. Момент аварии запечатлела камера наблюдения. Водитель скрылся с места происшествия.

Ранее в Туле мусорщики завалили отходами автомобиль, мешавший проезду.

