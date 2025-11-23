«Перформанс или инсталляция?»: туляки завалили мусором Lada Vesta за неправильную парковку

В Туле мусорщики завалили пакетами с отходами автомобиль Lada Vesta, который мешал проезду спецтранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

«Перформанс или инсталляция?», — отмечается в публикации, сопровождающей фото белого отечественного седана с несколькими мешками мусора на капоте.

Инцидент произошел на улице Седова. В сообщении утверждается, что пакеты с мусором на капот автомобиля положили сотрудники организации, занимающейся вывозом бытовых отходов. Автовладелец поставил свою машину так, что заблокировал проезд.

