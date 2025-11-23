«Чудом спаслись»: автомобиль влетел в вестибюль метро в Новосибирске и попал на видео

В Новосибирске автомобиль протаранил вестибюль метро и попал на видео

В Новосибирске автомобиль врезался в вестибюль станции метро «Золотая Нива», сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

«Два человека чудом спаслись. Вчера вечером водитель не справился с управлением и в районе станции «Золотая Нива» — протаранил входную дверь павильона, буквально съехав вниз по ступенькам.», — отмечается в публикации.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что из дверей метро выходят два пассажира и сворачивают в сторону. В следующую секунду в здание на высокой скорости врезается автомобиль. Входной павильон станции получил значительные повреждения.

На другом видео с устранением последствий ДТП видно, что машина преодолела лестничный пролет и остановилась на ступеньках в самом низу, уткнувшись в пол. Ее извлекли из тоннеля с помощью грузовика с длинным буксирным тросом. Водитель сразу после аварии скрылся с места происшествия.

Ранее саратовцы толпой избили ногами мужчину на дороге.