Трамвай на огромной скорости снес двоих пешеходов в Москве

На видео попало, как трамвай на огромной скорости сбил двоих пешеходов в Москве

В Москве трамвай сбил двоих пешеходов. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«В столичном Медведково накануне мужчина и женщина решили перейти трамвайные пути в неположенном месте. Трамвай на большой скорости наехал на них», — сообщает канал.

Отмечается, что один из пешеходов не выжил.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

