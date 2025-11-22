В Удмуртии столкнулись три автомобиля, пострадали дети

В Сарапуле столкнулись три автомобиля, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС Удмуртии.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло около 14:00 (13:00 мск) на Путейской улице. На кадрах с места аварии у одной из машин сильно деформирован бампер, а у другой при столкновении пострадал правый бок — его вмяло внутрь салона.

В МЧС призвали автомобилистов Удмуртии воздержаться от поездок в гололедицу и не рисковать здоровьем и жизнью других людей.

Накануне в Ленинградской области дети пострадали в ДТП с участием «Газели». Авария произошла на трассе около поселка Назия. Там столкнулись Lada Largus, в которой везли детей, и «Газель». На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили повреждения, а Lada Largus вылетела за пределы проезжей части. Чтобы спасти трех пострадавших детей, пришлось резать машину.

Ранее в Дагестане произошло «огненное» ДТП.