Geely представила в Китае премиальный гибридный минивэн Galaxy V900

На международном автосалоне Гуанчжоу компания Geely представила премиальный гибридный минивэн Galaxy V900. Об этом сообщает carnewschina.com.

Geely Galaxy V900 оснащается гибридной силовой установкой со 163-сильным бензиновым турбомотором. Характеристики электродвигателя пока неизвестны. Для машины будут предлагаться два варианта аккумулятора — емкостью 50 и 43 кВт*ч. Только на электротяге минивэн может проехать 202 или 172 км соответственно.

Внушительные габариты Galaxy V800 позволили разместить в салоне машины шесть раздельных кресел, оснащенных обогревом, вентиляцией и несколькими видами массажа и большим запасом свободного места для всех пассажиров.

До этого в Китае стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 400. Цена автомобиля в базовой версии составляет 249,8 тыс. юаней (2,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Новый Tank 400 получил увеличенную решетку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар.

Tank 400 получил крупный цветной телевизор и холодильник в салоне. Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность — 408 л.с.

Ранее сообщалось, что у российских дилеров появились новые седаны Belgee S50.