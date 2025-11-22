На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Geely представила в Китае премиальный гибридный минивэн Galaxy V900

В Китае представили премиальный гибридный минивэн Geely Galaxy V900
true
true
true
close
carnewschina.com

На международном автосалоне Гуанчжоу компания Geely представила премиальный гибридный минивэн Galaxy V900. Об этом сообщает carnewschina.com.

Geely Galaxy V900 оснащается гибридной силовой установкой со 163-сильным бензиновым турбомотором. Характеристики электродвигателя пока неизвестны. Для машины будут предлагаться два варианта аккумулятора — емкостью 50 и 43 кВт*ч. Только на электротяге минивэн может проехать 202 или 172 км соответственно.

Внушительные габариты Galaxy V800 позволили разместить в салоне машины шесть раздельных кресел, оснащенных обогревом, вентиляцией и несколькими видами массажа и большим запасом свободного места для всех пассажиров.

До этого в Китае стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 400. Цена автомобиля в базовой версии составляет 249,8 тыс. юаней (2,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Новый Tank 400 получил увеличенную решетку радиатора и сохранил дизайн двойной хромированной окантовки. Фары также соответствуют текущей модели. Передний бампер был переработан и стал шире и толще. На крыше появился лазерный радар.

Tank 400 получил крупный цветной телевизор и холодильник в салоне. Силовая установка внедорожника включает бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель, ее суммарная мощность — 408 л.с.

Ранее сообщалось, что у российских дилеров появились новые седаны Belgee S50.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами