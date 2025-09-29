На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские дилеры начали получать седаны Belgee S50

У российских дилеров появились новые седаны Belgee S50
Новый седан Belgee S50, выход которого на российский рынок еще не был официально анонсирован, начал поступать российским дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Длина Belgee S50 составляет 4638 мм, ширина 1822 мм, высота — 1460 мм, размер колёсной базы равен 2650 мм, а дорожный просвет — 151 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

В базе машина оборудована 15-дюймовыми стальными колесными дисками, простыми механизмами регулировки водительского и пассажирского кресел, кондиционером для машин с МКП и однозонной климат-системой для вариантов с АКП. В списке опций здесь галогеновые фары, обогрев передних сидений и традиционный ключ зажигания.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.

