Грузовик снес крышу АЗС под Волоколамском и попал на видео

Самосвал с поднятым кузовом снес крышу АЗС под Волоколамском и попал на видео
Грузовой автомобиль снес часть крыши на автозаправочной станции (АЗС) под Волоколамском. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Грузовик снес крышу АЗС под Волоколамском на 132 км Новорижского шоссе. Водитель не рассчитал высоту фуры», — сообщает канал.

Однако, судя по кадрам, у машины во время столкновения с АЗС был поднят кузов. Именно он и повредил крышу.

Отмечается, что во время ДТП никто не пострадал.

До этого в Ленинградской области самосвал с поднятым кузовом обрушил на трассу »Сортавала» опору для дорожных знаков и перекрыл движение в обе стороны.

«Грузовой автомобиль забыл опустить кузов и сбил рамную металлическую опору для дорожных знаков. Опора рухнула на обе полосы встречного движения», — отмечается в сообщении 78.ru.

На фото с места происшествия видно, что на месте ДТП работает тяжелая техника, включая автокран и фронтальный погрузчик. Пострадавших в ДТП нет.

Ранее в Иркутске автомобиль вспыхнул на АЗС.

