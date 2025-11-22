Грузовик снес крышу АЗС под Волоколамском и попал на видео

Грузовой автомобиль снес часть крыши на автозаправочной станции (АЗС) под Волоколамском. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».
«Грузовик снес крышу АЗС под Волоколамском на 132 км Новорижского шоссе. Водитель не рассчитал высоту фуры», — сообщает канал.
Однако, судя по кадрам, у машины во время столкновения с АЗС был поднят кузов. Именно он и повредил крышу.
Отмечается, что во время ДТП никто не пострадал.
До этого в Ленинградской области самосвал с поднятым кузовом обрушил на трассу »Сортавала» опору для дорожных знаков и перекрыл движение в обе стороны.
«Грузовой автомобиль забыл опустить кузов и сбил рамную металлическую опору для дорожных знаков. Опора рухнула на обе полосы встречного движения», — отмечается в сообщении 78.ru.
На фото с места происшествия видно, что на месте ДТП работает тяжелая техника, включая автокран и фронтальный погрузчик. Пострадавших в ДТП нет.
Ранее в Иркутске автомобиль вспыхнул на АЗС.