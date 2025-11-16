На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: автомобиль вспыхнул после заправки на АЗС, пострадал водитель

В Иркутске автомобиль вспыхнул на АЗС и попал на видео, пострадал водитель
Автомобиль Daewoo Matiz загорелся на АЗС в Иркутске, пострадал водитель. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Пожар произошел на улице Баррикад, на его тушения были направлены сотрудники на двух пожарных автоцистернах.

«На момент прибытия первого подразделения около автомобиля был обнаружен пострадавший. С его слов, он заправил транспортное средство, а когда завел его, то услышал хлопок. Началось возгорание», — отмечается в сообщении.

Передние двери машины при этом заблокировались, водитель не сразу смог выбраться из машины. Он получил ожоги головы.

На кадрах с места происшествия видно, что пожар произошел в непосредственной близости от цистерн со сжиженным газом для заправки автомобилей. По предварительным данным, его причиной послужила неисправность оборудования машины.

