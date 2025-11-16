На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самосвал обрушил перекладину со знаками на трассу «Сортавала» и заблокировал движение

В Ленинградской области самосвал заблокировал трассу, обрушив на нее опору знаков
В Ленинградской области самосвал с поднятым кузовом обрушил на трассу »Сортавала» опору для дорожных знаков и перекрыл движение в обе стороны. Об этом сообщает 78.ru. Авария произошла утром в воскресенье.

«Грузовой автомобиль забыл опустить кузов и сбил рамную металлическую опору для дорожных знаков. Опора рухнула на обе полосы встречного движения», — отмечается в сообщении.

На фото с места происшествия видно, что на месте ДТП работает тяжелая техника, включая автокран и фронтальный погрузчик. Пострадавших в ДТП нет.

В ФКУ «Упрдор — Северо-Запад», в ведении которого находится трасса, сообщили, что из-за устранения последствий ДТП движение по дороге перекрыто в обе стороны.

«ФКУ Упрдор «Северо- Запад» сообщает, что с 07:30 (МСК) 16.11.2025 на участке км 71 автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» (Ленинградская область, н.п. Ягодное) закрыто движение автотранспорта», — отмечается в сообщении.

Ранее в Иркутске автомобиль вспыхнул на АЗС.

