В России рекордно выросли продажи электромобилей с пробегом

«Автостат»: продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 25%

В России за 10 месяцев 2025 года было продано 12 тыс электромобилей с пробегом, что на 25% больше, чем за такой же период 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства Сергей Целиков.

«За 10 месяцев 2025 года было перепродано чуть более 12 тыс. легковых электромобилей с пробегом. Это примерно соответствует полному годовому объему 2024 года (12,3 тыс. шт). Динамика по отношению к январю - октябрю прошлого года +25%», — отметил он.

В топ-5 марок в январе - октябре 2025 года вошли Nissan (4,3 тыс. шт.), Zeekr (1,8 тыс. шт.), Tesla (1,4 тыс. шт.), Volkswagen (609 шт.), и Москвич (552 шт.).

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

