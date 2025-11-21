Хищник с детенышами вышел на трассу в российском регионе и попал на видео

Mash: на Алтае рысь с детенышами вышла на проезжую часть и попала на камеру

На Алтае рысь с детенышами вышла на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Мама-рысь с детенышами вышли на дорогу у села Яйлю в Республике Алтай. На камеру попозировали не все, говорит автор ролика <…> Остальные члены семейства остались в тени. Раньше рысей в этом районе не видели», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как несколько хищников бегают по заснеженной дороге, при этом люди и автомобиль не пугают животных.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам одного из пассажиров, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу.

Ранее на Камчатке на видео попало, как тысячи оленей парализовали движение авто.