Видео: электросамокат взорвался возле московского ЖК

В Москве электросамокат взорвлася возле жилых домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Возле жилого комплекса «Вереск» произошло возгорание электросамоката курьера, которое сопровождалось взрывом. Местные выразили недовольство соседством с пунктом доставки», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как горящий транспорт взрывается на тротуаре, при этом курьер с огнетушителем в руках отходит дальше от воспламенившегося электросамоката.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

