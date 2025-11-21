На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сын везет меня за пивом»: Богородский маньяк снял на видео, как его ребенок управлял авто

Mash: Богородский маньяк сажал 9-летнего сына за руль, чтобы тот отвез за пивом
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Богородский маньяк сажал своего несовершеннолетнего сына за руль автомобиля, чтобы ребенок отвез его в магазин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Маньяк из Богородского сажал 9-летнего сына за руль машины, чтобы ребенок отвез его за пивом. Видео снято через несколько дней после того, как Дмитрий А. объявил о пропаже своей супруги в соцсетях», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что за рулем автомобиля находится ребенок. При этом мужчина, который сидит на пассажирском кресле, рассказывает о пропаже своей жены. На записи также слышно, как пассажир утверждает, что вернет супругу.

До этого сообщалось, что мужчину подозревают в похищении трех женщин. По версии следствия, подозреваемый искал девушек на сайтах бесплатных объявлений, утверждая, что его сыну нужна няня. Далее он насиловал их и расправлялся.

Одной из пострадавших удалось сбежать, она дала показания.

Ранее Богородский маньяк называл себя великим и верил в нумерологию.

