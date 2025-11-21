В Ялте на видео попало, как машина с людьми опрокинулась в серьезном ДТП

В Ялте на видео попал кульбит автомобиля с людьми в момент серьезного ДТП

В Ялте автомобиль с человеком опрокинулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Машина перевернулась у «Восхода» в Ялте. Водитель пошел на обгон через двойную сплошную, потом резко вильнул вправо, уходя от лобового столкновения. Информации о пострадавших нет», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль съезжает с дороги и переворачивается. Очевидцы останавливают свои машины и выбегают на помощь к людям, попавшим в ДТП.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

