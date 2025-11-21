В Южной Корее выступили за возобновление поставок в Россию автомобилей

Политик из Южной Кореи выступили за возобновление поставок в РФ машин Hyundai

Бывший мэр южнокорейского города Инчхон и председатель партии «Сосна» Сон Ён Гиль надеется на возобновление продаж автомобилей Hyundai на российском рынке, сообщает РИА Новости.

«Очень хочется, чтобы автомобили Hyundai, когда-то ездившие по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга, вновь начали выпускаться и продаваться... Нормализация корейско-российских отношений необходима как можно скорее», - заявил политик, выразив надежду на скорое проведение мирных переговоров по украинскому вопросу и сохранение нейтральности Украины.

Hyundai ушел с российского рынка весной 2022 года. До этого автоконцерн владел заводом в Санкт-Петербурге.

В середине апреля южнокорейское информагентство Yonhap сообщило со ссылкой на планы автоконцерна Hyundai, что Kia может вернуться на российский рынок уже в 2025 году. В самом Hyundai после этого заявили, что планы были неправильно интерпретированы СМИ.

Позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию бренда Hyundai.

Ранее сообщалось, что Hyundai набирает на работу персонал в городах РФ.