Видео: самосвал протаранил машину с красноярцем и улетел в кювет

В Красноярском крае самосвал протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
«Самосвал протаранил легковушку в Иланском и укатился в кювет вместе с ней. Водитель грузовика после смены выпил прямо в кабине и погнал по делам. Снес провода, вылетел на встречку и там зацепил легковушку», — говорится в публикации.
По данным канала, владелец иномарки успел выбежать из автомобиля и видел, как самосвал тащит его машину. После инцидента водителя большегруза задержали: мужчину лишили прав и на год отправили в колонию строгого режима.
До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Mercedes с москвичами опрокинулся на юге столицы.