Стало известно, что жесткое ДТП на юге Москвы парализовало движение

На юге Москвы автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Филимонковском ш. (в районе Коммунарка, Марьино-Саларьево, д. 4/4) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение в сторону центра затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Инцидент произошел утром 21 ноября. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. В результате произошедшего пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину-водителя спасатели деблокировали из поврежденной машины и передали медикам.

Ранее Mercedes с москвичами опрокинулся на юге столицы.