На видео попали последние секунды жизни москвича перед жестким ДТП

В Москве на видео сняли, как машина с людьми разбилась в жестком ДТП

В Москве автомобиль с людьми разбился в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Грузовик наехал на легковой автомобиль в Коммунарке. два человека зажаты», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик.

По данным канала, в результате произошедшего пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину-водителя спасатели деблокировали из поврежденной машины и передали медикам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы.

Ранее Mercedes с москвичами опрокинулся на юге столицы.