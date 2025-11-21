На видео попали последние секунды жизни москвича перед жестким ДТП

В Москве автомобиль с людьми разбился в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
«Грузовик наехал на легковой автомобиль в Коммунарке. два человека зажаты», — говорится в публикации.
Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик.
По данным канала, в результате произошедшего пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину-водителя спасатели деблокировали из поврежденной машины и передали медикам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего.
До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы.
Ранее Mercedes с москвичами опрокинулся на юге столицы.