В России рухнули продажи пикапов

В октябре 2025 года на российском рынке было продано 2,32 тыс. новых пикапов, что на 33,5% меньше, чем в октябре 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В модельном рейтинге пикапов лидером октября является JAC T9 (477 ед.). Далее следуют Changan Hunter Plus и Great Wall Poer (277 и 267 ед. соответственно). В первую пятерку также вошли RAM 1500 (234 ед.) и УАЗ «Пикап» (207 ед.).

Всего за 10 месяцев 2025 года в России было продано 17,5 тыс. новых пикапов. Это на 27% меньше, чем в январе – октябре 2024 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

