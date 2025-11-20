На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье пьяный полицейский устроил жесткое ДТП на Toyota и скрылся

В Подмосковье уволили полицейского, который устроил жесткое ДТП и скрылся
Telegram-канал Прокуратура Московской области

В Подмосковье полицейского уволили со службы после того, как он устроил серьезное ДТП на Toyota. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«ДТП произошло поздно вечером 18 ноября в Сергиевом Посаде. Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, в этот момент ее сбил мужчина на Toyota Сamry. После аварии водитель скрылся, однако вскоре был задержан», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители выяснили, что в момент ДТП за рулем иномарки находился 26-летний сотрудник местной патрульно-постовой службы: водитель был пьян.

В МВД сообщили, что после инцидента полицейского уволили. Кроме того, в отношении водителя Toyota Сamry завели уголовное дело.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее в Уфе на видео попало, как человек отлетел от удара автомобиля.

