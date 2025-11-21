На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы регионы России, в которых повысят транспортный налог

«Ъ»: транспортный налог повысят еще в 7 регионах России
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году в некоторых регионах России будет повышен транспортный налог, сообщает «Коммерсантъ».

Так, в частности, в Красноярском крае налог для самой распространенной в регионе категории авто мощностью от 100 до 150 л. с. вырастет с 14,5 до 16 рублей. на силу. В Оренбургской области для машин с той же мощностью налог увеличится с 15 до 20 рублей.

Для жителей Липецкой области у которых машины мощностью до 100 л. с. ставка вырастет с 15 до 20 рублей. Для владельцев легковых авто мощностью до 100 л. с. в Волгоградской области ставка вырастет с 10 до 14 рублей. В Ульяновской области для легковых машин мощностью до 100 л. с. налог повышается с 12 до 17 руб. за силу.

В ХМАО-Югре налог для легковых машин мощностью менее 100 л. с. возрастет с 5 до 7,5 руб. за силу. В Челябинской области с 2027 года для легковых машин мощностью до 100 л. с. ставка увеличится с 5,16 до 10 рублей. за силу.

До этого Минфин России поддержал идею установить единые федеральные льготы по транспортному налогу для Героев России. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша. Сейчас размер льгот для Героев России зависит от региона проживания. Минфин предложил закрепить их на уровне Налогового кодекса, чтобы обеспечить равные условия по всей стране. Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что ведомство проработает поправки при подготовке проекта закона о налоговой политике.

Согласно действующим нормам, регионы самостоятельно устанавливают льготы по транспортному налогу, что приводит к различиям. Например, в Москве Герои России освобождены от налога полностью, а в некоторых субъектах РФ действуют частичные скидки.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог.

«Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип - кто ездит, тот и платит», - сказал депутат в интервью ТАСС.

Он отметил, что транспортной налог в существующем виде необходимо отменить. Миронов напомнил, что налог рассчитывается исходя из мощности мотора автомобиля.

Ранее в Госдуме предложили снизить транспортный налог для водителей без нарушений.

