Минфин РФ поддержал введение единых льгот по транспортному налогу для Героев России

Минфин России поддержал идею установить единые федеральные льготы по транспортному налогу для Героев России. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша (ЛДПР), сообщает РИА Новости.

Сейчас размер льгот для Героев России зависит от региона проживания. Минфин предложил закрепить их на уровне Налогового кодекса, чтобы обеспечить равные условия по всей стране. Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что ведомство проработает поправки при подготовке проекта закона о налоговой политике.

«Герои получают звание, защищая интересы государства, но по возвращении домой сталкиваются с разными преференциями. Единые льготы — это справедливость и признание их заслуг», — заявил Панеш.

Согласно действующим нормам, регионы самостоятельно устанавливают льготы по транспортному налогу, что приводит к различиям. Например, в Москве Герои России освобождены от налога полностью, а в некоторых субъектах РФ действуют частичные скидки.

Поправки могут быть внесены уже в ближайший налоговый период. Это позволит унифицировать подход и гарантировать льготы вне зависимости от места проживания.

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