Эксперт назвал плюсы автоматизации экзамена на водительские права

Автоэксперт Осипов: автоматизированный экзамен на права сразу отсеет неготовых
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В России хотят ввести автоматизированный экзамен на водительские права, объясняя это необходимостью повысить безопасность участников дорожного движения. Теоретическая часть экзамена уже давно принимается в такой автоматической форме, а практическую часть в авторежиме ввели многие страны, поэтому в этом нет ничего удивительного и нового, считает автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов. Такая автоматизация экзамена позволит сразу отсеять тех, кто к нему не готов, исключив риски коррупции, пояснил он в беседе с 360.ru.

В Германии к сдаче теории водителей готовит компьютерная программа, которая также оценивает способность человека вести автомобиль на настоящей дороге. Более того, в Грузии компьютер принимает практическую часть экзамена, причем этот механизм там введен уже давно, привел пример Осипов.

«Все это давно изобретено и, в общем-то, ничего нового в этом нет. И, к тому же, полностью исключает человеческий фактор — коррупционную составляющую и какую-то предвзятость, возможно, инспектора, который будет принимать практику», — отметил автоэксперт.

На примере Грузии он также объяснил, что для такой автоматизации экзамена там оборудовали каждую полосу дороги специальными датчиками, которые синхронизируются с датчиками в машине водителя. Если экзаменуемый наезжает на полосу, пересекает ее, то это сразу фиксируется и человек автоматически проваливает экзамен вне зависимости от мнения инструктора или инспектора, которые в этот момент сидят в машине.

Среди рисков автоматизации экзамена Осипов отметил тот факт, что россиян начнут «натаскивать» на поведение по шаблону, но такой сценарий может воплотиться только если электронную систему не настроят должным образом. В целом же автоматизация экзамена полезна с точки зрения того ,что обойти ее будет практически невозможно, считает специалист.

«Добавление компьютера исключит возможности сдачи экзамена для тех, кто не готов», — заключил он.

Напомним, накануне из новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России стало известно, что российские власти планируют рассмотреть вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права. Согласно документу, повышение безопасности участников дорожного движения предусматривает совершенствование системы экзаменов на получение водительских прав, в том числе рассмотрение вопроса о внедрении автоматизированного формата их проведения.

Сегодня сдача водительских экзаменов включает два этапа — теоретический и практический. Для наиболее распространенных категорий В, С и D от традиционной «площадки» отказались: практическую часть сразу проводят в условиях городского движения.

Ранее водителям напомнили о штрафе за езду с недействительными правами.

