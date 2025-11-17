На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителям напомнили о штрафе за езду с недействительными правами

МВД РФ: за езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей
Максим Блинов/РИА «Новости»

Водителям, которые управляют автомобилем с просроченными правами, грозил крупный штраф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Недействительное водительское удостоверение приравнивается к его отсутствию. В таких случаях к нарушителю применяется наказание по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность <...> в виде административного штрафа от 5 000 до 15 000 рублей», - сказали в пресс-центре.

Ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров напомнил, что с 1 января 2026 года россияне для замены водительских прав с истекшим сроком должны будут заново проходить медицинскую комиссию и получать ее заключение.

В Госавтоинспекции обращали внимание, что водительские удостоверения также становятся недействительными и подлежат аннулированию при смене владельцем фамилии или других персональных данных. Это требование распространяется как на российские национальные права, так и на международные водительские удостоверения. При изменении персональных данных документ необходимо заменить.

Ранее депутаты предложили лишать водительских прав за антидепрессанты.

