Британец спас лису, застрявшую в двигателе фургона доставки

В Великобритании спасатели извлекли из моторного отсека автомобиля службы доставки застрявшую там лису. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Во время остановки на складе в Дерби мужчина заметил горящую лампочку на приборной панели, полез проверить двигатель и обнаружил внутри нежданную гостью. Чтобы ее достать, пришлось вызвать сотрудника Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Вместе с инспектором они смогли сдвинуть лису и вытащить ее из движка», — сообщает канал.

Отмечается, что после лечения ран лису выпустят в дикую природу.

До этого сообщалось, что в Москве женщина опоздала на работу из-за кошки, родившей под капотом. Водительница запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что кошка со своими котятами сидит под капотом автомобиля.

По информации канала, москвичке пришлось вызывать спасателей.

Ранее в Москве на видео попала собака, застрявшая под двигателем автомобиля.