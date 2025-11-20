На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько конфискованных автомобилей передали в зону СВО

Генпрокуратура РФ: более 5,5 тысячи конфискованных авто передали в зону СВО
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

В России более 5,5 тыс. конфискованных автомобилей передали в зону специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Свыше 33 тыс. автомобилей конфисковали «по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения». Более 5,5 тыс. единиц конфискованной техники было передано в зону СВО», — сообщили в ведомстве.

По итогам 2024 года такой вид преступлений, как «нетрезвое вождение», сократился на 15%.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат» компания «Ремдизель» собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее были названы четыре главные особенности нового бронеавтомобиля «Ахмат».

