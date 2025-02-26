Названы четыре главные особенности нового бронеавтомобиля «Ахмат»

Обновленные бронеавтомобили З-СТС «Ахмат», испытания которых будут проводиться в 2025 году, получат ряд улучшений, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АО «Ремдизель» Александра Захарова.

«Новая версия машины З-СТС будет выпускаться параллельно со старой. Она будет обладать лучшей динамикой и управляемостью, при этом сохранит вместимость и высокую ремонтопригодность», — сказал Захаров.

В 2025 году будет выпущено несколько обновленных образцов З-СТС «Ахмат», добавил он.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат» компания «Ремдизель» собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

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