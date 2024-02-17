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В России наладят выпуск легких бронеавтомобилей

Производитель «Тайфунов» выпустит легкий бронеавтомобиль на экспорт

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу фирмы Александра Захарова.

«Мы сейчас работаем над более тяжелыми шасси, чем те, что сейчас выпускаем серийно, для новых боевых машин и пусковых установок различных перспективных комплексов. Также в задачах — разработать более легкое шасси. Как показало общение с инозаказчиками, им нужны более легкие автомобили в силу особенностей региона», — сказал Александр Захаров.

До этого АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что выпуск боевой «Джихад-машины» начнется в Чечне в 2024 году.

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