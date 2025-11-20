На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия увеличила закупку китайских грузовиков на фоне запрета на ввоз ряда марок

РИА Новости: в октябре Россия увеличила закупку китайских грузовиков на 21%
Павел Лисицын/РИА Новости

В октябре Россия увеличила импорт китайских грузовиков примерно на 21%, несмотря на действующий запрет на ввоз машин четырех марок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

В конце июля Росстандарт запретил импорт и продажу в России ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, а также шасси этих брендов из-за нарушений требований безопасности. В сентябре ведомство утвердило одну из программ по устранению недостатков у техники марки Sitrak. На этом фоне российский импорт в августе упал почти втрое — до $34,5 млн.

Тем не менее уже к середине осени поставки китайских грузовиков вновь пошли вверх: в октябре их ввоз увеличился на 21% после роста в 2,5 раза месяцем ранее. В результате объем импорта достиг $102,4 млн — существенно выше среднего месячного показателя до введения ограничений ($57,5 млн).

При этом совокупный импорт за десять месяцев снизился в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $624,4 млн против $2,4 млрд годом ранее.

19 ноября аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в октябре 2025 года доля автомобилей китайских марок, реализованных в России, оказалась менее 50%. Впервые китайские бренды заняли более половины российского рынка в июле 2023 года. Затем их доля последовательно увеличивалась. В 2025 году начиная с июля этот показатель последовательно снижался.

Ранее три кроссовера Lixiang прошли сертификацию в России.

