Доля китайских автомобилей на российском рынке упала ниже 50%

В России впервые за два года доля китайских машин упала ниже 50%

В октябре 2025 года доля автомобилей китайских марок, реализованных в России, оказалась менее 50%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам октября 2025 года в России было реализовано 82,2 тыс. новых легковых машин китайских марок. Это составляет 49,6% от общего объема рынка. Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что доля «китайцев» впервые за более чем два года опустилась ниже отметки 50%», — отмечается в публикации.

Впервые китайские бренды заняли более половины российского рынка в июле 2023 года. Затем их доля последовательно увеличивалась. В 2025 году начиная с июля этот показатель последовательно снижался. В «Автостате» связывают падение реализации машин китайских марок с ростом продаж на российском рынке автомобилей китайского происхождения под локальными брендами.

