Три кроссовера Lixiang прошли сертификацию в России

В России сертифицировали кроссоверы Lixiang L6, L7 и L9

Кроссоверы Lixiang L6, L7 и L9 получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России, сообщает «Автостат».

Li L9 – это 6-местный гибридный кроссовер с увеличенным запасом хода (REEV). Автомобиль оснащен адаптивной пневмо-подвеской Magic Carpet, интеллектуальными ассистентами вождения и аудиосистемой с 21 динамиками. Li L7 – 5-местный гибридный кроссовер. Он отличается вместительным салоном и интеллектуальными технологиями. Li L6 – компактный 5-местный гибридный кроссовер (REEV), который создан для городских условий эксплуатации.

До этого в базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый автомобиль «Москвич». Наличие этого сертификата позволяет производителю серийно выпускать и продавать транспортные средства.

Речь идет о модели с внутренним индексом AS33. Предполагается, что для рынка РФ кроссовер получит наименование «Москвич М70» и будет построена на базе кроссовера MG HS.

Ранее сообщалось, что обновленный Geely Monjaro сертифицирован для продажи в России.