«Он занесен в Красную книгу»: редчайшего хищника сняли на видео автомобилисты в Бурятии

В селе Верхний Саянтуй Республики Бурятия красный волк переходил проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня днем в районе Верхнего Саянтуя загадочный зверек переходил дорогу. Мы проверили в интернете и проконсультировались с экспертами — это красный волк. Он занесен в Красную книгу Бурятии и России как редкий вид», — рассказали очевидцы.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как волк бежит в лес по снегу возле проезжей части, при этом автомобиль и люди не пугают хищника.

