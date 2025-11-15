На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Он занесен в Красную книгу»: редчайшего хищника сняли на видео автомобилисты в Бурятии

В Бурятии автомобилисты сняли на видео волка, занесенного в Красную книгу
true
true
true

В селе Верхний Саянтуй Республики Бурятия красный волк переходил проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Сегодня днем в районе Верхнего Саянтуя загадочный зверек переходил дорогу. Мы проверили в интернете и проконсультировались с экспертами — это красный волк. Он занесен в Красную книгу Бурятии и России как редкий вид», — рассказали очевидцы.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как волк бежит в лес по снегу возле проезжей части, при этом автомобиль и люди не пугают хищника.

До этого в Ростове-на-Дону водитель палкой отогнал алабая от женщины после нападения на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая собака стоит возле пострадавшей ростовчанки, у которой окровавлено лицо. Далее к ним подходит водитель, и в момент нападения собаки он несколько раз бьет животное палкой, после чего алабай уходит.

Ранее «сурового» хищника сняли на видео автомобилисты из Хабаровска.

