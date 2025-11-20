Названы самые популярные люксовые автомобили в России

В России в октябре 2025 года было продано 62 новых машины сегмента Luxury, что на 27% больше, чем в октябре 2024 года, сообщает «Автостат».

Лидерство в модельном рейтинге сегмента Luxury занимает Rolls-Royce Cullinan, результат которого в октябре составил 19 единиц. Lamborghini Urus стал вторым с результатом 13 единиц. В топ-5 здесь также вошли Bentley Continental GT (6 шт.), Bentley Bentayga (5 шт.) и Rolls-Royce Ghost (4 шт.).

Всего за 10 месяцев нынешнего года в нашей стране было продано 573 новых люксовых автомобиля. Это на 26% больше, чем в январе – октябре 2024-го.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

