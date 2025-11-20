На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные люксовые автомобили в России

Автостат перечислил 5 самых популярных люксовых автомобиля в России
close
Rolls-Royce

В России в октябре 2025 года было продано 62 новых машины сегмента Luxury, что на 27% больше, чем в октябре 2024 года, сообщает «Автостат».

Лидерство в модельном рейтинге сегмента Luxury занимает Rolls-Royce Cullinan, результат которого в октябре составил 19 единиц. Lamborghini Urus стал вторым с результатом 13 единиц. В топ-5 здесь также вошли Bentley Continental GT (6 шт.), Bentley Bentayga (5 шт.) и Rolls-Royce Ghost (4 шт.).

Всего за 10 месяцев нынешнего года в нашей стране было продано 573 новых люксовых автомобиля. Это на 26% больше, чем в январе – октябре 2024-го.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее выяснилось, какие иномарки выгодно везти из-за рубежа после повышения утильсбора

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами