На видео попало, как водитель с пистолетом напал на тверичанку

В Твери на видео попало, как водитель с пистолетом напал на женщину

В Тверской области водитель с пистолетом напал на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

«Житель Кашинского округа задержан за угрозы пистолетом начальнице своей жены. Мужчина приехал на разборки на ферму, будучи пьян, и угрожал женщине расправой. У него изъяли самодельный пистолет. Возбуждены уголовные дела. Фигурант в СИЗО», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль подъезжает к кирпичному зданию, из транспорта выходит мужчина с пистолетом и направляет его на тверичанку.

