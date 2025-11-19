На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как водитель с пистолетом напал на тверичанку

В Твери на видео попало, как водитель с пистолетом напал на женщину
true
true
true

В Тверской области водитель с пистолетом напал на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

«Житель Кашинского округа задержан за угрозы пистолетом начальнице своей жены. Мужчина приехал на разборки на ферму, будучи пьян, и угрожал женщине расправой. У него изъяли самодельный пистолет. Возбуждены уголовные дела. Фигурант в СИЗО», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль подъезжает к кирпичному зданию, из транспорта выходит мужчина с пистолетом и направляет его на тверичанку.

До этого в Санкт-Петербурге подросток поджег патрульный автомобиль. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе. 15-летний школьник поджег транспорт, который был припаркован рядом с отделом ГИБДД. В настоящее время на месте работают службы. Машина выгорела полностью, никто не пострадал. Правоохранители задержали несовершеннолетнего поджигателя.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами