Владивостокец игнорировал ПДД на капоте Honda Accord, и это попало на видео

Mash: в Приморье мужчина прокатился на капоте Honda Accord и попал на видео

В Приморском крае мужчина проехал по городу на капоте автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Парень лежа на капоте прокатился по центру Владивостока. Без принуждения. Отчаянный блогер делал контент, полеживая на «Аккорде», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как мужчина лежит на белом автомобиле, которые медленно движется по проезжей части, при этом нарушитель снимает себя на телефон. По данным канала, в настоящее время владивостокца ищут сотрудники правоохранительных органов.

