ДТП сильно затруднило движение на КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобильная авария затруднила движение на КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Затор начинается в районе Янино и тянется до Софийской улицы. Веселее всего — от развязки на Мурманском шоссе до Обухово. Онлайн-карты рисуют сплошную бордовую линию», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что движение сильно затруднено из-за столкновения двух автомобилей. На записи также заметно, что машины получили повреждения. О пострадавших не сообщается.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

