«Человек в реанимации»: в Приморье на видео сняли последствия жесткого ДТП

В Приморье машины разлетелись после жесткого ДТП и попали на видео

В Приморском крае четыре автомобиля разлетелись после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Машины унесло с одного участка дороги возле Большого Камня — приземлились они в кювете. Одна пассажирка получила серьезные травмы, сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что один из поврежденных автомобилей стоит на обочине проезжей части, остальные машины вылетели с дороги и лежат в кювете. По данным канала, ДТП произошло из-за гололеда.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

