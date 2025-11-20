На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гватемале 15-летняя королева красоты разбилась в ДТП

Prensa Libre: 15-летняя королева красоты из Гватемалы разбилась в ДТП
close
Depositphotos

В Гватемале в ДТне выжила 15-летняя королева красоты по имени Ивана Марсела Лопес Муральес. Об этом сообщает Prensa Libre.

Отмечается, что ее мотоцикл врезался в пикап. Прибывшие спасатели пытались реанимировать Муральес, но из-за тяжести травм ее не стало на месте. Водитель пикапа задержан. Обстоятельства аварии выясняются.

Ивану Марселу Лопес Муральес в 2024 году признали королевой красоты на Фестивале цветов, который проходил в городе Нуэва-Консепсьон.

До этого в Гватемале королева красоты города Ла-Бланка попала в аварию на мотоцикле и не выжила.

«Алондра Марианела Эрнандес Перес потеряла контроль над своим мотоциклом на печально известном участке автомагистрали в Гватемале. 20-летняя девушка была доставлена в больницу еще живой, но на следующий день ее не стало», — сообщает портал Need To Know (NTK).

Перес стала королевой красоты Ла-Бланки в 2024 году. Как написали местные СМИ, девушка находилась на старте многообещающей карьеры в модельном бизнесе.

Ранее массовое ДТП с заносом и ударом о фуру на ЦКАД попало на видео.

